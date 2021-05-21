Глава МЗС Канади розкритикував Лаврова за російську агресію проти України

Канада рішуче засуджує незаконну анексію Росією Криму та інші агресивні дії РФ проти України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час зустрічі між міністрами закордонних справ Канади Марком Гарно та Росії Сергієм Лавровим.

“Міністр Гарно повторив незмінне засудження Канадою незаконного російського вторгнення та анексії Криму й висловив занепокоєння нещодавніми дестабілізуючими діями Росії в та поблизу України”, - розповіли у канадському МЗС.

Гарно також висловив “давні занепокоєння Канади стосовно інших дестабілізуючих дій Росії та погіршення ситуації із дотриманням прав людини”. “Він наголосив, що повага до опозиції, незалежних ЗМІ, дисидентів та громадянського суспільства є основоположною складовою свободи й демократії. Міністр ще раз закликав до звільнення Олексія Навального”, - наголосили у дипломатичному відомстві.

Співрозмовники порушили й інші теми, серед яких: ситуація у Венесуелі й Нагірному Карабасі.

Додамо, що перша за щонайменше сім років особиста зустріч між главами МЗС Канади та Росії відбулася на полях саміту Арктичної ради, що проходив у столиці Ісландії.