Україна долучилася до дискурсу ЄС про стратегію відносин з Росією - Стефанішина

Україна поінформувала європейських партнерів про розвиток ситуації на сході країни, що має особливе значення в контексті формування нової стратегії ЄС у відносинах з Росією.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту до ЄС і НАТО заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відбулася дуже важлива зустріч з послами з політико-безпекових питань країн Європейського Союзу. Це була перша фізична зустріч з 2018 року. Вона важлива також в контексті того, що найближчі тижні й місяці буде тривати дискурс стосовно формування певної стратегії Європейського Союзу щодо Росії. Ми обговорили питання загострення ситуації на Донбасі. Я подякувала за постійну підтримку та швидку консолідацію навколо засудження агресивних дій Росії», - розповіла віцепрем'єр.

За її словами, головну увагу під час цих переговорів сторони приділили реформам сектора безпеки й оборони України, зокрема, реформуванню СБУ, та вдосконаленню бюджетного процесу в цій сфері.

«Я була дійсно вражена тим, наскільки глибоко український файл (розглядається - ред.) як частина дискусії в рамках такого формату. Ми домовилися підтримувати діалог, я запросила їх (послів з політико-безпекових питань країн ЄС - ред.) до Києва. Ця пропозиція була підтримана, і, сподіваюся, найближчим часом це стане можливим», - наголосила Стефанішина.

Як повідомлялося, високий представник ЄС Жозеп Боррель у лютому здійснив візит до Москви з метою донести до Кремля занепокоєння з приводу ув’язнення опозиціонера Олексія Навального, а також звірити позиції напередодні стратегічної дискусії на рівні глав держав і урядів ЄС щодо подальших відносин з РФ.

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У ході цього візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. Боррель визнав, що керівництво Російської Федерації вбачає у базових демократичних цінностях ЄС екзистенційну загрозу для себе та взяло курс на ескалацію у відносинах з Євросоюзом.

Стратегічна дискусія щодо відносин з Росією на рівні Європейської ради, що планувалася у березні, була перенесена у зв’язку з різким спалахом коронавірусу. Як очікується, таку дискусію лідери держав ЄС проведуть під час спеціальної «фізичної» зустрічі 24-25 травня.