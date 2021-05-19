Стефанішина назвала спільний виклик для України і НАТО
Про це Стефанішина повідомила у Твітері, передає Укрінформ.
“Спільним викликом для України та НАТО є підвищення стійкості. Погодилися активізувати наше співробітництво у цій галузі та привітали початок підготовки до штабних навчань із захисту критичної енергетичної інфраструктури, що відбудуться у вересні 2021 року в Україні”, - зазначила Стефанішина за результатами зустрічі із заступником генсека.
Віцепрем’єр-міністр поінформувала, що сторони також обговорили ситуацію в галузі безпеки та ключові реформи з євроатлантичного порядку денного України.
Стефанішина додала, що високо цінує єдність і сильний сигнал підтримки, який НАТО виявило під час нарощування військ Росії поблизу України.
Як повідомляв Укрінформ, Стефанішина перебуває з робочим візитом у Брюсселі 18-20 травня.
Фото: Твіттер