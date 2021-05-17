Стефанішина їде з триденним візитом до Брюсселя

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина здійснить робочий візит до Брюсселя 18-20 травня.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

Зазначається, що у межах візиту передбачена низка дво- та багатосторонніх зустрічей на найвищому рівні з представниками євроінституцій та штаб-квартири НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Стефанішина заявляла, що Україна розраховує на підтвердження в заяві червневого саміту НАТО обіцянки стосовно майбутнього членства України і Грузії в Альянсі, що прокладе країні шлях до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Наступний саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.