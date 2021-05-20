Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в четвер, 20 травня.

У залі зареєструвалося 163 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомлялося, на цьому засіданні парламентарії у першому читанні планують розглянути законопроєкти №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя"; №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів"; №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців"; №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців".

Наступним питанням у порядку денному позачергового засідання є проєкт закону №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил".

Крім цього, у першому читанні планується розгляд проєктів законів №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи"; №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" та №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".

Як повідомлялося, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначав, що законопроєкти, які будуть розглянуті на позачерговому засіданні 20 травня, необхідні для продовження співпраці з МВФ.