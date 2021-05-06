Рада до червня ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія

Верховна Рада до 1 червня ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів.

Про це Reuters повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу «СН».

«1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати», – зазначив Арахамія.

Ідеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

Голова фракції зазначив, що раніше між Україною та міжнародними донорами «існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ». За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на близько 5 млрд дол. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. були заплановані чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, однак цей план не був виконаний.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 30 березня сказав, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають і залишається ряд питань.

Люнгман наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від надмірного зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмови від контролю над цінами на газ та розв'язання питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко 19 квітня заявив, що Україна звужує коло невирішених питань з МВФ.

Радник Президента з питань економіки Олег Устенко додав, що Україна рухається в напрямку отримання коштів від Міжнародного валютного фонду, черговий транш може бути до вересня.

Фото: sluga-narodu.com