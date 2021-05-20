Зміна керівництва Нацбанку дозволила запустити доступні кредити — Президент

Зміна керівництва Національного Банку дозволила запустити програму кредитування під 5, 7 і 9 відсотків річних.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства, передає Укрінформ.

“Щодо звільнення голови Нацбанку. Ви знаєте, з чим я боровся - щоб були зменшені відсотки по кредитах. Це дуже непросто для нашого населення. Що я отримав? На сьогодні я, як Президент, це гарантував і отримав замість 20-25%, які були до цього часу, до нового голови Національного банку, - я не хочу говорити, що це тільки його перемога - це перемога всього Національного банку. Тим не менше програма 5,7,9 відсотків з’явилася”, - сказав він.

За словами Президента, наразі він працює над тим, аби належним чином запрацювала програма іпотеки під 7 відсотків. Зеленський нагадав, що парламент нещодавно ухвалив законопроект, який дасть змогу наповнити грошима цю програму.

Також Зеленський нагадав, що Кирила Шевченка обрали головою за рекомендацією представників банків і міжнародних партнерів.

“Пана Шевченка я не знав. Я запросив на зустріч до себе всіх представників комерційних банків України, державних банків і наших міжнародних партнерів. Вони назвали кандидатури. Мені здається, що будь -хто з цих трьох буде незалежним керівником Нацбанку. Одного з трьох обрала держава”, - сказав він.

Зеленський також зазначив, що не бачить “зменшення прибутку державної інституції Нацбанк”.

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Як повідомляв Укрінформ, НБУ презентував свою нову стратегію до 2025 року. За словами голова Національного банку Кирила Шевченка, нова стратегія відповідає на зміни, що стались у світі та в Україні, а також є дорожньою картою, якою регулятор буде керуватись найближчими роками для активізації економічного зростання в Україні.