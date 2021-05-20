Нацбанк презентував стратегію до 2025 року

Нова стратегія Національного банку до 2025 року відповідає на зміни, що стались у світі та в Україні, а також є дорожньою картою, якою регулятор буде керуватись найближчими роками для активізації економічного зростання в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко у відеозверненні з нагоди презентації стратегії.

"Нова стратегія Національного банку відповідає на зміни, що стались у світі та в Україні. Це дорожня карта, якою ми будемо керуватись найближчими роками для активізації економічного зростання в Україні та підвищення добробуту населення", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що стратегія охоплює декілька основних напрямів. Один з них – сприяння відновленню та розвитку економіку, що включає в себе ініціативи з підтримання макростабільності, відновлення кредитування економіки, розвиток ринку фінансових послуг та інфраструктуру ринків капіталу.

"У цьому контексті ми й надалі будемо скорочувати частку непрацюючих кредитів. Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибуток банків та їх капітал. Проте подальше скорочення їх частки – це інвестиційна привабливість банківського сектору", - наголосив голова НБУ.

Ще один важливий напрямок – просування «зелених» фінансів і стійкості банківського сектору. Окрім цього для Нацбанку важливим є розвиток інноваційної та безготівкової економіки, розширення частки безготівкових розрахунків, та підвищення рівня фінансової інклюзії.

"Ще один напрямок – інституційний розвиток та операційна досконалість. Він передбачає розбудову інституційної спроможності та незалежності НБУ, цифрову трансформацію та «озеленення» центрального банку. Також, у рамках підсилення взаємодії з нашими стейкхолдерами ми працюватимемо над створення окремого фінансового суду. Національний банк виступив ініціатором створення такого органу. Він дозволить уникнути появи нових непрацюючих кредитів у банківському секторі та забезпечити дієвий захист прав кредиторів та інвесторів", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року визначає п’ять стратегічних напрямів: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова інклюзія, розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток. Кожен напрям має свої стратегічні цілі та індикатори виконання. Метою стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними договорами України.