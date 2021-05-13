Банки у І кварталі наростили кредитування в гривні - НБУ

Банківський сектор у січні-березні 2021 року збільшив кредитний портфель як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах та зберіг позитивну динаміку залучення коштів від населення.

Як передає Укрінформ, про йдеться в черговому “Огляді банківського сектору”, опублікованому Національним банком.

Зазначається, що портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зріс на 5,3% за I квартал та на 5,8% у річному вимірі. Водночас валютні кредити зменшилися в доларовому еквіваленті на 2,9% за I квартал та 7,4% у річному вимірі.

Після торішнього гальмування прискорилося зростання чистих гривневих кредитів фізичним особам – на 6,0% за I квартал цього року та на 8,2% р/р. Лідерами в обох сегментах були приватні банки.

Частка непрацюючих кредитів за I квартал знизилася на 1,1 в. п. до 39,9%. Банки списали значно менше непрацюючих кредитів, ніж у попередньому кварталі.

Також, у І кварталі тривав приріст депозитів населення в банках у національній валюті – на 2,6% (24,2% р/р), найсуттєвіше – в банках з приватним та іноземним капіталом. Обсяг валютних вкладів фізичних осіб суттєво не змінився. Строкові депозити зростали швидше за вклади на вимогу.

Кошти бізнес-клієнтів у національній валюті сезонно зменшилися у I кварталі після стрімкого зростання у IV кварталі 2020 року. У березні приплив коштів у гривні відновився. Водночас валютні кошти суб’єктів господарювання в доларовому еквіваленті збільшилися на 6,4% за І квартал. Як наслідок, рівень доларизації коштів клієнтів зріс на 0,3 в. п. (до 38,3%). Кошти клієнтів формують майже 85% зобов’язань і залишаються основою фондування банків.

Загалом, прибуток банківського сектору за І квартал становив 10,9 млрд грн. Основна причина зниження фінансового результату майже на третину порівняно з відповідним періодом 2020 року – переоцінка індексованих цінних паперів. Водночас чистий процентний та комісійні доходи зростали темпами понад 15%. Головними ризиками для банківського сектору залишаються зменшення процентних доходів унаслідок призупинення зниження вартості депозитів, а також кредитний ризик.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року набули чинності зміни до закону про кредитування, які вплинуть на сферу мікрокредитних фінансових організацій. Так, розмір суми штрафів та пені не зможе бути більшим за два розміри суми, яку отримала людина, якщо кредит є більшим за 1 мінімальну заробітну плату (6 тис. грн із 1 січня 2021 року). Це правило не поширюється на менші кредити. Тут, як і раніше, діє загальна норма — розмір штрафів та пені не може перевищувати 50% кредиту.