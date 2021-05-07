Обсяги іпотечного кредитування зросли вдвічі - Нацбанк

Обсяги виданих іпотечних кредитів населенню у січні-березні 2021 року зросли більш ніж у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 1,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитувань банків, повідомляє пресслужба НБУ.

"Загалом у І кварталі банки видали 1811 іпотечних кредитів на загальну суму майже 1,4 млрд грн. Якщо порівняти з І кварталом минулого року, то нове іпотечне кредитування зросло на 51% за кількістю договорів та більш ніж у два рази в грошовому вимірі", - йдеться в повідомленні.

Українські банки повідомили, що в березні 2021 року видали 750 кредитів на загальну суму 577,4 млн грн. Обсяги видачі кредитів зросли на 26% на противагу лютому 2021 року та майже в 2,5 рази, якщо порівнювати з березнем 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 22%, за рік – на 83%.

Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Так, якщо порівняти з лютим 2021 року, в березні обсяги видачі кредитів на купівлю житла на вторинному ринку зросли на 28% або на 109,2 млн грн, на первинному ринку – на 15% або на 10,3 млн грн. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в березні становила 87% за обсягом від усіх виданих кредитів.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо в лютому він становив близько 742 тис. грн, то в березні – 770 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості в звітному місяці становив 837 тис. грн, вторинної – 760 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 90% нових угод (на суму понад 506 млн грн) уклали п’ять банків. У звітному періоді середня ефективна ставка іпотечного кредиту майже не змінилася: на вторинному ринку вона становила 14,0% (у лютому – 13,9%), на первинному – 17,4% (у лютому –17,1%).

Як повідомляв Укрінформ, обсяги іпотечного кредитування у 2020 році зросли на 36% - до 3,8 млрд гривень.

Як відомо, Державна іпотечна установа працює на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів. За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.

Запуск "Доступної іпотеки 7%" відбувся 1 березня 2021 року.