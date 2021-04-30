Марченко – про темпи «Доступної іпотеки»: Це ніщо, порівняно з нашими очікуваннями

В Україні видали понад 170 кредитів за державною програмою "Доступна іпотека 7%", але міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що темп недостатній.

Як зазначив міністр в інтерв'ю для видання "Слово і діло", було б досить нереалістично очікувати за півтора місяця, що темп кредитування буде шалений, передає Укрінформ.

"До запуску програми "Доступна іпотека" в нас іпотеку видавало кілька банків. Всі інші банки навіть не мали власних програм іпотечного кредитування. Їм цей ринок був нецікавий, тому що вони бачили його ризиковим, їм не хотілося працювати з мінімальними кредитами, відволікати своїх працівників на цю сферу", - розповів міністр.

Зараз, зауважив Марченко, у програмі вже 14 банків.

"Ми вже видали більше як 173 (станом на 26 квітня – ред.) кредити. Це ніщо, порівняно з нашими очікуваннями, тому що наші очікування на цей рік – 5000 кредитів", - повідомив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня. Державна програма розроблялася Мінфіном на ініціативу Президента України з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів для широкого кола громадян України.

Адміністрування програми покладається на Фонд розвитку підприємництва. На першому етапі фінансування програми буде забезпечуватися вже передбаченими у бюджеті на функціонування згаданого фонду 2 млрд грн. Близько 5 тис. сімей зможуть скористатися програмою у 2021 році. Плановий портфель іпотечних кредитів у цьому році становить 5 млрд грн.

Предмет іпотеки – це квартири та індивідуальні житлові будинки (разом із земельною ділянкою) на первинному та вторинному ринку, введенні в експлуатацію з 2018 року. Нормативна площа – 50 м кв. для одного громадянина чи сім’ю з двох осіб, потім додатково 20 м кв. на кожного наступного члена сім’ї. Загальна площа може перевищувати нормативну на 20%. Надлишок площі оплачує позичальник.

Максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як 2,5 млн грн.

Механізм реалізації програми передбачає часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами з боку держави до максимально сприятливі для людей 7% річних. Також передбачено можливість використання кредитних гарантій фонду як забезпечення для предметів іпотеки, що ще не введенні в експлуатацію.

До програми запрошені всі уповноважені банки, що вже співпрацюють у рамках реалізації Програми «Доступні кредити 5-7-9».