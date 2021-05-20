Рада зробила крок до очищення законодавства від «засмічення» з часів СРСР

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Його підтримали 264 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Метою проєкту Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» є відрадянщення актів законодавства України, як шляхом внесення відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР (Української СРР), які, формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого впливу або, навпаки, є такими, що донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосовувана термінологія в них та підходи до предметного врегулювання є застарілими, неактуальними й концептуально несумісними із законодавством України", - йдеться в пояснювальній записці.

Реалізація законопроєкту також передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкти Житлового кодексу, Трудового кодексу та Адміністративного деліктного кодексу України.

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Законопроєктом передбачається внесення змін до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР.

Також пропонується скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління Союзу РСР Української РСР і (Української СРР) окрім їх положень, що не суперечать Конституції України і Закону України «Про правонаступництво» та стосуються: суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; адміністративно-територіального устрою України; опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.

Як зазначають автори, наявність значного масиву актів, які не застосовуються на території України, тільки «засмічує» вітчизняне законодавче поле, що стає перепоною до ефективного здійснення систематизації та кодифікації українського законодавства, гальмує його адаптацію до законодавства Європейського Союзу, що виступає одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України.

Ухвалення закону відповідатиме цілям європейської інтеграції.

Ініційований проєкт закону є першим проєктом на шляху до систематизації, кодифікації та подальшої дерадянізації законодавства Незалежної України.

Авторами проєкту є група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком.