Віцемаршалок Сейму Польщі сподівається на початок слідства в Гаазі щодо злочинів РФ в Україні

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська сподівається, що слідство у справі злочинів росіян на сході України в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочнеться всередині цього року.

Про це вона заявила під час вебінару в понеділок з нагоди презентації рапорту “Ізоляція. Голоси з підвалу” про злочини росіян і проросійських бойовиків, скоєні у так званій тюрмі “Ізоляція” в Донецьку, передає кореспондент Укрінформу.

“Перший рапорт, який розповідає про злочини в 2014 році, ми вже презентували в Європарламенті. Я сподіваюся, що всередині року ми дочекаємося на початок слідства у цій справі”, - сказала Госєвська.

Вона зауважила, що Грузія на початок слідства в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі після російської агресії в 2008 році чекала сім років.

“Ми теж зараз маємо вже сім років (від початку агресії РФ в Україні – ред.), і це (розгляд справи у Гаазі – ред.) вже має розпочатися, аби злочинці не залишалися безкарними”, - констатувала польський політик.

За її словами, нині потрібно привернути увагу світу до ситуації на сході України, оскільки цим питанням мало цікавляться західні ЗМІ, західні політики, недостатньо уваги цій проблемі приділяє і Міжнародний Червоний Хрест. Вона висловила припущення, що можливо це викликано тим, що з іншого боку є Росія, з якою ніхто не хоче мати справу.

“Треба зробити все можливе, щоб звільнити сотні осіб, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та в Росії”,- наголосила Госєвська, підкреслюючи, що це завдання передусім для міжнародних організацій.

Віце-маршалок Сейму РП наголосила, що на сході Україні триває не конфлікт, а війна Росії проти України.

“Це не конфлікт, а війна. Конфлікт – дуже лагідне слово, завдяки якому можна легко перейти до звичайного порядку денного”,- зауважила політик.

Вона наголосила, що на окупованих територіях Росія створила систему, де можливими є вбивства людей заради задоволення.

“Ці масштаби злочинів Росії ми маємо передати далі світові”,- констатувала польський політик.

Як повідомлялося, рапорт “Ізоляція. Голоси з підвалу” підготували польська журналістка Моніка Андрушевська та український юрист Віталій Хекало за підтримки фракції Європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті. У документі описуються факти порушень прав людини за міжнародним правом, вчинених в ОРДО.

У 2016 році Госєвська передала до Гааги доповідь про злочини росіян на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають, серед іншого, про фізичні і психічні тортури, вбивства, до яких мали відношення росіяни.