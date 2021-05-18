Світ має відреагувати на те, що коїться у катівнях ОРДЛО під контролем ФСБ - євродепутат

На окупованій частині території Луганської та Донецької областей під контролем РФ створено моторошну систему тортур на кшталт тих, що діяли у першій половині XX столітті в СРСР чи гітлерівській Німеччині.

На цьому наголосив литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс під час вебінару з нагоди презентації рапорту “Ізоляція. Голоси з підвалу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для мене рапорт “Ізоляція. Голоси з підвалу” є ... нагадуванням про ті жахливі і жорстокі події, про які ми знаємо, у Росії 30-х, 40-х і 50-х років минулого століття, які відбувалися також на території, підконтрольній нацистській Німеччині. Так завжди діяли сили, пов’язані з КДБ чи гестапо, щоб позбавити людей гідності”,- наголосив європейський політик.

Він зауважив, що слухаючи свідчення колишніх в’язнів “Ізоляції” про фізичні та психічні тортури над ними, важко уявити, що це може бути правдою і люди можуть таке вчинити.

“Але такі люди є, які діють під контролем російських спецслужб ФСБ і ГРУ і які проводять експерименти над людьми”,- наголосив Ауштрявічюс.

Він наголосив, що ситуація не зміниться, якщо міжнародна спільнота не реагуватиме на це і не вимагатиме притягнення винних до відповідальності.

“Фізичні і психічні тортури – це не поодинокі випадки, а організована система... Чому це має діятися на території України? Що українці зробили такого росіянам, що немислимі злочини XX століття мають повторюватися в XXI столітті?” - наголосив європейський політик.

Він також висловив переконання, що настане день, коли “у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі буде висунуте обвинувачення проти винуватців і країн, які їх захищають”.

Ауштрявічюс наголосив, що міжнародні ЗМІ та організації мають зосередитися на злочинах, що відбуваються на окупованій території на сході України, зокрема звернути увагу на “професійних садистів, які знущаються з сотень і тисяч жінок і чоловіків” у таких місцях, як “Ізоляція”.

Як повідомлялося, під час вебінару виступили європейські політики та колишні в’язні “Ізоляції” Валерій Недосєкін, дружина чинного політв’язня Валерія Матюшенка Тетяна, а також представлено записи із свідченнями про злочини бойовиків колишніх в’язнів Валерія Соколова та Олександра Тимофєєва.

Рапорт “Ізоляція. Голоси з підвалу” підготували польська журналістка Моніка Андрушевська та український юрист Віталій Хекало за підтримки фракції Європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті. У документі описуються факти порушень прав людини за міжнародним правом, вчинених в ОРДО.