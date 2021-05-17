Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, який перебуває в нашій державі з офіційним візитом, шляхи активізації політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що наша держава також завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

«Дуже радий відновленню предметних, потужних відносин між нашими країнами. Дуже раді вас бачити», – наголосив Президент.

Співрозмовники обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня.

Окрема увага під час розмови була приділена практичній взаємодії України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.

Залкаліані подякував Україні за підтримку територіальної цілісності та європейських прагнень Грузії, а також відзначив, що дві країни відновили інтенсивну двосторонню співпрацю.

Зеленський нагадав про особисте запрошення Президенту Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України в серпні 2021 року.

Фото: пресслужба Президента України