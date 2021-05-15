Зубко розповів про будинок у Кончі-Заспі

Колишній віцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що офіційно орендує будинок у Кончі-Заспі і не за "символічну плату".

Як передає Укрінформ, про це Зубко написав у Фейсбуці у відповідь на заяву Президента Володимира Зеленського про проживання у Конча-Заспі за символічну плату низки осіб.

"Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа", - наголосив він.

Зубко опублікував фото будинку і платіжних доручень за житло за липень 2017 року, вересень 2020 року і березень 2021 року.

"Може для когось це "символічні суми" за оплату житла, для мене - ні. Ні 58 тис. грн в 2017 році, ні 69 тис. грн в 2020 році, ні 104 тис. грн в 2021 році за місяць", - підкреслив він і додав, що під час роботи і народним депутатом, і першим заступником Адміністрації Президента, і в двох урядах ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю заявив, що доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та права їх мешканців там проживати.

За його словами, загалом мова про майже 400 га заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

Президент зазначив, що наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки «незрозумілих осіб», а саме - колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців, міністрів та інших. Серед них Зеленський назвав, зокрема, ексгенпрокурора Святослава Піскуна, міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову, а також колишнього віцепрем'єра Геннадія Зубка.