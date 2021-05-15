Чапутович назвав проєкти ЄС, до яких може долучитися Україна

Україна може долучитися до ініціатив східноєвропейських країн-членів Європейського Союзу, зокрема у сфері інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

«Ми могли б розбудовувати інфраструктурні відносини з Україною. Я маю на увазі такі країни ЄС, як Польща, Словаччина, Угорщина. І Україна отримувала би від цього користь», - наголосив Чапутович.

Він додав, що Україна і країни ЄС можуть тісніше співпрацювати у питаннях енергетичної безпеки.

«Польща хоче бути незалежною від Росії в імпорті газу. Тому ми приєдналися до магістралі Північного моря, до Балтійського трубопроводу, маємо LNG-термінал і підписали угоду зі Сполученими Штатами про постачання скрапленого природного газу», - сказав ексміністр.

Ще один важливий для України формат, за його словами, – це так званий Люблінський трикутник, створений Польщею, Литвою і Україною.

«Це менший, але також дуже корисний формат для України, для консультацій з питань безпеки, економічної співпраці, вирішення певних історичних проблем», - зазначив Чапутович.

Він наголосив, що Україна не може брати повноцінну участь у деяких об’єднаннях, оскільки вони обмежуються країнами-членами ЄС, але могла б отримати статус спостерігача.

«Одним із спостерігачів є Сполучені Штати, іншим – Німеччина. Україна добре би вписалася в такий формат», - резюмував Чапутович.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква 28 квітня вручив від імені глави Української держави орден «За заслуги» ІІІ ступеня Яцеку Чапутовичу, міністру закордонних справ Республіки Польща у 2018-2020 роках.