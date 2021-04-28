Ексглаві МЗС Польщі Чапутовичу вручили український орден
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Президента.
"Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема, консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави. Він також послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проєкту «Північний потік – 2» та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України", - зазначили у пресслужбі Офісу Президента.
В ОПУ вважають, що саме завдяки активній позиції Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника.
Нагадаємо: Люблінський трикутник — тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Україною, Литвою та Польщею, заснована 28 липня 2020 року. Мета створення платформи – підтримка інтеграції України в Європейський Союз.