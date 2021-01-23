Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ексглаву МЗС Польщі

Президент Володимир Зеленський нагородив ексміністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Як передає Укрінформ, відповідний указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України оприлюднено на сайті глави держави.

«Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Чапутовича Яцека Кшиштофа - міністра закордонних справ Республіки Польща у 2018–2020 роках», - йдеться у документі.

Президент також нагородив орденами і медалями понад 30 співвітчизників за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджений директор державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України" академік НАМН України Юрій Антипкін.

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Ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали директор національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України Черкаської області Іван Косенко та голова Наукового товариства Т.Г.Шевченка в Словацькій Республіці Микола Мущинка.

Глава держави також присвоїв почесні звання понад 130 особам.

Як повідомлялося, 22 січня відзначався День Соборності Україні.