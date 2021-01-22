Зеленський поговорив із новообраним головою ХДС Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним головою партії "Християнсько-демократичний союз" Німеччини Арміном Лашетом.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

"Радий першим привітати Арміна Лашета після підтвердження результатів виборів. Для України важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство", - зазначив Зеленський.

Радий першим привітати @ArminLaschet після підтвердження результатів виборів. Для 🇺🇦 важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики 🇩🇪, особливо в питанні досягнення миру на #Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2021

Як повідомляв Укрінформ, з’їзд Християнсько-демократичного союзу Німеччини в суботу, 16 січня завершився обранням Арміна Лашета новим головою партії.

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У другому турі голосування Лашет набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца, якого підтримали 466 делегатів.

Голосування відбувалося під час онлайн-з'їзду політичної сили, тому його результати мали ще бути формально затверджені після отримання надісланих поштою бюлетенів. Результати "поштового голосування" оголосили 22 січня. Згідно з ними Лашет отримав понад 83,35% голосів.