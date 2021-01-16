Зеленський привітав Лашета з обранням главою ХДС Німеччини

Президент України Володимир Зеленський привітав Арміна Лашета з обранням на посаду голови партії «Християнсько-демократичноий союз» Німеччини і висловився за подальше поглиблення українсько-німецького партнерства.

Про це він написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

«Щиро вітаю Арміна Лашета з упевненою перемогою на виборах голови партії ХДМ! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів», - заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, з’їзд Християнсько-демократичного союзу Німеччини 16 січня обрав Лашета новим головою партії.

У квітні ХДС разом із «сестринською» партією – ХСС – визначиться щодо спільного кандидата на посаду канцлера Німеччини на майбутніх парламентських виборах, які мають пройти у вересні.