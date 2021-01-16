Партія Меркель обрала нового лідера

З’їзд Християнсько-демократичного союзу Німеччини завершився в суботу обранням Арміна Лашета новим головою партії.

Про це повідомляє берлінський кореспондент Укрінформу.

У другому турі голосування він отримав 521 голос. Найближчий конкурент Фрідріх Мерц - 466 голосів.

Лашету 59 років, він є прем'єр-міністром найнаселенішої федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

У своєму виступі він закликав не дати пройти популізму, ненависті та націоналізму, не дати противникам демократії розколоти суспільство, закликав шукати компроміси та знаходити рішення, на які чекають люди.

«Ми потребуємо послідовності, продовження успіху. Ми потребуємо зараз довіри як партія», - зазначив Лашет, зауваживши, що останні 16 років довіра в багатьох людей асоціювалася з прізвищем Меркель.

Він також зауважив, що «хоче бачити європейську Німеччину». «Ми переможемо лише коли будемо залишатися найсильнішими в центрі», - повторив Лашет гасло ХДС.

Загалом за вищу посаду в партії змагалися 3 кандидати: прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія 59-річний Армін Лашет, 64-річний бізнесмен з 20-річним політичним досвідом Фрідріх Мерц та 55-річний депутат Бундестагу Норберт Реттген. Останні набрав у першому турі найменше голосів, серед перших двох було проведено другий тур голосування, в якому взяли участь 992 з 1001 делегата.

З’їзд ХДС, 33 за рахунком і перший, який проходив у віртуальному режимі.

У квітні ХДС разом із «сестринською» партією – ХСС – визначиться щодо спільного кандидата на посаду канцлера на майбутніх парламентських виборах, які мають пройти у вересні.

Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA