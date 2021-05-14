ЦВК зареєструвала п’ять ініціативних груп для всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія зареєструвала п’ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань газу, продажі землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт. Петриківка Дніпровського району, смт. Васильківка Синельниківського району, смт. Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району», - ідеться в повідомленні.

Відповідне рішення комісія ухвалила на основі прийнятих й опрацьованих документів зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

ЦВК також взяла до уваги інформацію своїх представників, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам закону та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп.

Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

“Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”

“Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

Також ЦВК встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.

Разом з тим ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, оскільки запропоновані ними питання за змістом та по суті збігаються з питаннями вже зареєстрованих ініціативних груп та з підстав порушення законних процедур при проведенні зборів громадян.

Як повідомлялося, 27 квітня ЦВК направляла своїх представників на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. П’ятнадцять зборів були заплановані на 29 квітня у Дніпропетровській області та ще одні збори заплановані на 4 липня у Києві.

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Згідно із законом, для ініціювання референдуму за народною ініціативою потрібно утворити ініціативну групу. В цій групі повинно бути не менше, ніж 60 громадян України, що на день її утворення мають право голосу. Щоб створити групу, треба організувати збори громадян, у яких беруть участь щонайменше 300 виборців та представник від ЦВК. Також обов'язкова умова вказаних зборів – представити предметне обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму та сформулювати питання, яке буде винесено на референдум.

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Після завершення зборів уповноважений представник ініціативної групи має передати до ЦВК підписані головою і секретарем документи проведених зборів. ЦВК аналізує дотримання всіх вимог закону під час утворення ініціативної групи та приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи.

Далі починається відлік 90 днів, під час якого ініціатори мають зібрати підписи не менш як 3 млн громадян України, що мають право голосу. Але за умови, що підписи було зібрано щонайменше у двох третинах областей і щонайменше по 100 тис. підписів у кожній області. Зібрані підписи передаються для перевірки до ЦВК, що прийматиме рішення про підсумки збору підписів та передасть його Президенту України. Президент України видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.