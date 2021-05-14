10 років доступу до публічної інформації: у Кабміні озвучили статистику відповідей на запити

Секретаріат Кабінету Міністрів за десять років дії закону України «Про доступ до публічної інформації» опрацював понад 35 тисяч запитів.

Як повідомляє Укрінформ, про це в. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів Роксолана Стадник написала у Фейсбуці.

«Отже, 10 років доступу до публічної інформації у цифрах та фактах у органах виконавчої влади, які нам вдалося впровадити з моменту набрання чинності: Надано відповідей на понад 700 тис. запитів (Секретаріатом уряду – понад 35 тис.)», - написала Стадник.

За її даними, 350 тис. запитів надійшло електронною поштою, 250 тис. - поштою, 80 тис. - іншими каналами, в тому числі особисті прийоми. При цьому, 8 тис. отримано телефоном, а 6 тис. - факсом.

В. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів додала, що 470 тисяч запитів надійшло від фізичних осіб, 140 тис. - від юридичних осіб, 50 тис. - від представників ЗМІ, 40 тис. - від об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

Найбільше запитувачів цікавила інформація: про фізичну особу, правова інформація (100 тис.), статистична (70), а також довідково-енциклопедичного характеру (60 тис.).

«Право на доступ до публічної інформації в урядових командах забезпечують: 52% - структурні підрозділи у складі відділу/управління/департаменту; 33% - визначені відповідальні особи; 15% - окремі структурні підрозділи», - зазначила Стадник.

Як повідомляв Укрінформ, Закон України «Про доступ до публічної інформації» набув чинності у травні 10 років тому.

Публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Цей закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.