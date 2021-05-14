10 років доступу до публічної інформації: у Кабміні озвучили статистику відповідей на запити
Як повідомляє Укрінформ, про це в. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів Роксолана Стадник написала у Фейсбуці.
«Отже, 10 років доступу до публічної інформації у цифрах та фактах у органах виконавчої влади, які нам вдалося впровадити з моменту набрання чинності: Надано відповідей на понад 700 тис. запитів (Секретаріатом уряду – понад 35 тис.)», - написала Стадник.
За її даними, 350 тис. запитів надійшло електронною поштою, 250 тис. - поштою, 80 тис. - іншими каналами, в тому числі особисті прийоми. При цьому, 8 тис. отримано телефоном, а 6 тис. - факсом.
В. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів додала, що 470 тисяч запитів надійшло від фізичних осіб, 140 тис. - від юридичних осіб, 50 тис. - від представників ЗМІ, 40 тис. - від об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
Найбільше запитувачів цікавила інформація: про фізичну особу, правова інформація (100 тис.), статистична (70), а також довідково-енциклопедичного характеру (60 тис.).
«Право на доступ до публічної інформації в урядових командах забезпечують: 52% - структурні підрозділи у складі відділу/управління/департаменту; 33% - визначені відповідальні особи; 15% - окремі структурні підрозділи», - зазначила Стадник.
Як повідомляв Укрінформ, Закон України «Про доступ до публічної інформації» набув чинності у травні 10 років тому.
Публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Цей закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.