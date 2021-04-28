Уряд не планує переносити чинні міністерства з Києва – Немчінов

У разі ухвалення проєкту закону «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів України» уряд зможе визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження центральних органів виконавчої влади, але чинні міністерства переносити не планується.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По-перше, ми не передбачаємо в принципі переведення міністерств. Особливо, коли у нас відбувається збройна агресія, і ми повинні сам центр уряду мати в одному місці. Ми говоримо, у першу чергу, про можливість для новостворених центральних органів виконавчої влади», - сказав Немчінов.

За його словами, законопроєкт, який уряд погодив на засіданні у середу та передасть на розгляд парламенту, розроблено на виконання Стратегії реформування державного управління на період до 2021 року, плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік та пункту 27 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік з метою вдосконалення організації і порядку функціонування Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади, підвищення ефективності їхньої діяльності, посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики.

Як наголосив міністр КМУ, міністерства ще не стали єдиними центрами формування політики, оскільки інші центральні органи виконавчої влади продовжують здійснювати нормотворчу діяльність. Водночас європейська практика державного управління розмежовує функції розроблення та реалізації політики. У разі, коли обидві функції виконуються одним органом, створюється потенційний конфлікт інтересів, оскільки політика може бути сформована для відображення інтересів органу, що її впроваджує. Звичайно, центральні органи виконавчої влади мають бути залучені до процесу розроблення політики, однак функції розробників проєктів актів законодавства повинні виконувати міністерства.

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Також, за словами Немчінова, існує потреба у перегляді чинної процедури утворення та припинення повноважень центральних органів виконавчої влади. Зокрема, у разі припинення повноважень центральних органів виконавчої влади через відсутність чітко визначеного механізму правонаступництва виникають проблемні питання, пов’язані з передачею майнових зобов’язань органу, що припиняється, а також забезпеченням належного виконання функцій, що передаються іншому органу. Як наслідок, порушується принцип безперервності здійснення владних повноважень, що негативно впливає на ефективність діяльності уряду.

Серед основних новел законопроєкту слід відзначити такі: