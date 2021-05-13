Проєкт змін Конституції щодо децентралізації буде у ВР максимум через місяць - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації потрапить до парламенту максимум через місяць.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков повідомив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Без відповідних змін до Конституції провести реформу децентралізації буде неможливо. Я сподіваюся, що найближчим часом з'явиться відповідний законопроєкт. Я думаю, що десь через місяць - максимум - він буде в стінах парламенту", - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що законопроєкт мають сприймати депутати не лише з монобільшості, а й з інших фракцій, адже для внесення змін до Основного Закону необхідно не менше 300 голосів.

"Важливо, щоб він сприймався й органами місцевого самоврядування, в тому числі експертним середовищем - для того, щоб це був найбільш збалансований і якісно підготовлений законопроєкт", - додав Разумков.

Голова ВР зауважив, що українське суспільство - і органи місцевої влади зокрема - зацікавлені в завершенні реформи децентралізації, тому що сьогодні їм передані великі повноваження.

При цьому він спрогнозував, що процес внесення відповідних змін до Конституції не буде легким.

"Будь-які зміни до Конституції навряд чи легко голосуються. Але для того, щоб було менше перепон треба максимально, наскільки це можливо, узгодити текст до того, як його вносити. Тому що зміни до Конституції відбуваються не так, як до будь-якого іншого закону - там не може бути перше, друге читання. Направляється до Конституційного Суду - 226 (мінімально необхідних голосів, - ред.), після цього, коли повертається з Конституційного Суду - попереднє схвалення, 226 голосів і на наступній сесії - 300 голосів. І нічого не можеш змінити в цьому тексті", - розповів спікер.

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Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду цей законопроєкт. Однак 17 січня 2020 року Президент відкликав законопроєкт для подальшого доопрацювання за результатами консультацій з керівництвом фракції "Слуга народу".