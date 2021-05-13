«Z ZIK» оштрафували за висловлювання Савченко, Добкіна та Кузьміна

Національна рада 13 травня за результатами позапланової перевірки ТОВ «ТРК «Нові комунікації», м. Львів (багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип «Z ZIK») визнала поширення в ефірі мовника закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та ухвалила рішення про санкції у вигляді штрафу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Як зазначають у Нацраді, 26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу «Z ZIK» транслювалася передача «Кожен з нас Президент» (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 06:00) за участю народного депутата України VIII скликання Надії Савченко, народного депутата України IX скликання Рената Кузьміна, які були у студії, а також Михайла Добкіна, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку. "Під час перевірки на підставі моніторингу за 26.11.2019 та 27.11.2019 було зафіксовано поширення в ефірі низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства", - заявляє регулятор.

Зокрема, наголошують у Нацраді, у цій передачі Добкін у відповідь на пропозицію Кузьміна надати правову оцінку нещодавнім подіям в Україні висловився у формі непрямого заклику до насильства, з використанням мови ненависті на адресу конкретних осіб, які є представниками політичних сил, що у 2014–2019 роках перебували на найвищих керівних посадах у країні (йдеться про Петра Порошенка, Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Олега Тягнибока). "Заклик до їх фізичного знищення може мати на меті залякування та дискримінацію патріотично налаштованої частини населення, яка підтримує активну протидію країні-агресору, погрози та підбурювання до насильницьких дій, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - вважає регулятор.

При цьому, як зазначається, аргумент щодо фізичного знищення політичних діячів знайшов «розуміння» у Савченко, яка вела передачу, оскільки, судячи з висловлених нею думок, силові засоби та вчинення злочину є прийнятними для «встановлення справедливості». «Ми приходимо до таких фраз як військовий стан, повісити, розстріляти. Ми приходимо до тих слів, і я їх не боюся, тому що ми розуміємо, що це найбільш ефективний і дієвий метод для того, щоб можна було встановлювати справедливість», – цитує ексдепутата регулятор.

У цьому зв'язку Нацрада наголосила на необхідності забезпечення відповідальності політиків, які у своїх публічних висловлюваннях можуть посилювати нетерпимість у суспільстві, розпалювати ненависть та ворожнечу.

На засіданні зауважувалося, що трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення відповідної інформації без редакторських правок або з незначними правками.

Національна рада визнала порушення ТОВ «ТРК «Нові комунікації» абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і оголосила компанії попередження.

Також було визнано наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника, і відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» застосовано санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу «Z ZIK» ця сума становить 341 067,50 грн.

Ліцензіат має усунути порушення та сплатити штраф у 30-денний термін з дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення.