НАЗК чекає цього тижня з поясненнями Рабіновича, Литвина і Савченко

Національне агентство з питань запобігання корупції поточного тижня запрошує для надання пояснень 23 особи - представників партій та колишніх чиновників.

Відповідну інформацію оприлюднено на сторінці НАЗК у Фейсбуку, передає Укрінформ.

Зокрема, для з’ясування обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:

Вадим Рабінович («Опозиційна платформа – За життя»);

Володимир Литвин («Народна партія»);

Надія Савченко («Громадсько-політична платформа Надії Савченко»);

Юрій Крутько («Аграрна партія України»);

Андрій Мохник (Всеукраїнське об’єднання «Свобода»);

Людмила Супрун («Народно-демократична партія»);

Анатолій Семинога (Всеукраїнське об’єднання «Черкащани»);

Юрій Стельмащук («Український дім»);

Валентин Зубов («Народно-трудовий союз України»);

Володимир Гошовський («Соціалістична Україна»);

Лідія Шевченко («Нова демократія»);

Наталія Костюченко («Справа»);

Ганна Тенетко («Молодіжна партія України»);

Ігор Федоренко («Нове життя»);

Григорій Кузьмич («Національно-демократичне об’єднання «Україна»);

Андрій Древицький («Партія народний порядок»).

Для надання пояснень стосовно можливих порушень порядку отримання внеску на підтримку політичної партії запрошується Олександр Удовіченко, керівник політичної партії «Рідне місто».

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У зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошуються три колишні заступники міністрів:

Олексій Марценюк, ексзаступник міністра оборони;

Ярослав Войтович, ексзаступник міністра молоді та спорту;

Інна Мєтєлєва, ексзаступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Олександр Коробков, колишній начальник відділу агропромислового розвитку Генічеської РДА Херсонської області.

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Також, щоб з’ясувати обставини можливих порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, запрошуються Олена Сімоненко, колишній перший заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції та Микита Місюр, слідчий Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області.