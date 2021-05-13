Україна може вимагати від Росії військової прозорості у рамках ОБСЄ – постпред у Відні

Чисельність російських військ поблизу кордону з Україною суттєво не зменшилася, а тому питання виконання Росією своєї зобов’язань за Віденським документом та надання роз’яснень щодо своєї незвичної військової активності залишається актуальним.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 13 травня.

"Минулого тижня на засіданні Форуму безпекового співробітництва російська делегація заявила, що дискусія з приводу російських військ на кордоні з Україною "повністю вичерпана". Але – це не так", - заявив Цимбалюк.

Читайте також: Україна в ОБСЄ закликала Росію виконати рекомендації за Віденським документом

Український посол вказав на те, що кілька тисяч російських військових справді повернулися після своїх "навчань" на тимчасово окупованому Кримському півострові на територію Російської Федерації. Однак, кількість російських військовослужбовців, додатково передислокованих до кордону з Україною та окупованих районів Донбасу, "суттєво не змінилася".

"Таким чином, Україна має всі законні та легітимні підстави вимагати від Росії виконання її зобов'язань у рамках ОБСЄ щодо військової прозорості. Разом з іншими державами-учасницями ми вкотре закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, зокрема, за Віденським документом 2011 року", - заявив він.

Цимбалюк зазначив, що військову загрозу, яку Російська Федерація продовжує становити для України, добре видно з останніх звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Минулого тижня Місія зареєструвала двократне збільшення порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Кількість забороненого Мінськими домовленостями озброєння зросла з 11 до 142 одиниць – усі з них, окрім двох, знаходилися в окупованих Росією районах. Також зросла кількість важкого озброєння, розміщеного за межами виділених місць зберігання – з 45 до 256 одиниць. Близько 95% цього озброєння було виявлено, знову ж таки, в окупованих Росією районах Донбасу… Українські військовослужбовці продовжують зазнавати втрат: наприклад, двоє з них загинули протягом одного єдиного дня, 6 травня", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Читайте також: Євросоюз закликає Росію прийняти делегацію ОБСЄ і показати їй війська

Він додав, що ці цифри "говорять самі за себе": "Україна точно не готується до так званого "силового сценарію", про який російська делегація так часто говорить у своїх заявах на Постійній раді".

Як зазначив український посол, російські військові провокації супроводжуються інтенсивною пропагандою та мілітаризацією населення, яке проживає під тимчасовою окупацією.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Він передбачає механізм надання роз’яснень Росією стосовно суттєвого зростання військової присутності ЗС РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях впродовж останніх днів.

Читайте також: Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини нарощування військ біля українського кордону

14 квітня за запитом України проходило спеціальне спільне засідання директивних органів ОБСЄ – Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва – для розгляду питання концентрації російських військ біля кордону. Країни-учасниці висловили занепокоєння військовою діяльністю РФ біля кордону з Україною та закликали Москву до деескалації, давши низку рекомендацій.

Проте Росія відмовляється виконувати свої зобов’язання за Віденським документом.