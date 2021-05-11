Зеленський підписав закон про заочне розслідування

Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» № 1422-ІХ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

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В Офісі Президента зазначають, що згідно з українським законодавством, щоб розпочати щодо втікача спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, його мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у міжнародний розшук певних осіб, мотивуючи це наявністю ознак політичного переслідування. Суди, зі свого боку, пов’язують оголошення у міжнародний розшук з моментом виставлення Інтерполом «червоної картки» та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про спеціальне досудове розслідування.

«Закон, який підписав Президент, змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження: 1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук; 2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України. Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного», - пояснили в ОП.

Крім того, документ визначає також перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Закон також запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України, зауважили в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.