Рада може ухвалити закон про електронні земельні аукціони наступного пленарного тижня - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламентарії ухвалять у другому читанні законопроєкт щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195) на наступному пленарному тижні.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав у прямому ефірі телеканалу "Україна".

"Я сподіваюся, що на наступному пленарному тижні (триватиме з 17 до 21 травня – ред.) парламент зможе доопрацювати цей законопроєкт (№2195 – ред.). Це друге читання. Далі все буде залежати від технічних питань, підписання його Президентом та оприлюднення. Затримки за Верховною Радою не буде", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, відповідний проєкт закону №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" є другим у переліку "земельних" законопроєктів для розгляду на цій сесії. Він передбачає запровадження обов’язкового продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. У першому читанні законопроєкт ухвалили 14 листопада 2019 року.

Під час пленарного засідання у середу, 28 квітня, парламентарії ухвалили закон № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Розгляд поправок до нього тривав у Верховній Раді з 16 березня.