День перемоги над нацизмом забрати у людей не можна – Потураєв

Українці мають відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Таке переконання висловив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час презентації в Укрінформі дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?».

«Я один із тих, хто з самого початку підтримував концепцію День пам’яті і День перемоги. День перемоги над нацизмом - не радянської, а всесвітньої - забрати у людей не можна. Можливо, в майбутньому вони якось об’єднаються. Але я знаю точно, що ми повинні мати день для вшанування пам’яті всіх загиблих у Другій світовій війні, і в першу чергу, звичайно, для нас як для громадян України – вшанування 7 або 8 мільйонів українців, які загинули в цій війні», - підкреслив Потураєв.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що українці також мають належним чином вшановувати пам’ять Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Павла Скоропадського.

«Ми маємо вшановувати Петлюру, якого ми не вшановуємо - так як слід, Коновальця – так як слід, Скоропадського – так як слід. При всій суперечливості цих постатей, бо це дійсно будівничі української держави, української армії, українського опору», - зауважив голова Гуманітарного комітету.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Україна з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів.

До Дня пам’яті та примирення 8 травня та до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, Український інститут національної пам’яті продовжує всеукраїнську безстрокову акцію «Родинні історії війни», започатковану у 2020 році. Минулого року на неї відгукнулися десятки людей і близько 100 родинних історій було викладено у соцмережі.