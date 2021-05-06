Боррель сумнівається, що Кремль хоче деескалації в Україні

Учасники Ради міністрів ЄС із закордонних справ обговорили ситуацію, що склалася у зв’язку із концентрацією російських військ в окупованому Криму, та можливі шляхи деескалації напруги, але бажання Росії брати участь у цій роботі залишається незрозумілим.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками зустрічі європейських міністрів заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглянули російське військове нарощування в незаконно анексованому Криму та на кордонах України, обговорили деескалацію напруги та імплементацію Мінських угод, як єдиний шлях вперед у напрямку до тривалого політичного рішення. Але залишається незрозумілим, чи хоче Росія повною мірою долучатися у цьому сенсі. При цьому «незрозуміло» - це м’яке слово», - сказав Боррель.

У своїй промові він згадав про Україну ще один раз, але в дуже важливому контексті, щодо забезпечення стратегічно важливими супутниковими зображеннями.

Боррель повідомив, що сьогодні вперше за 30 років відбулася зустріч на політичному рівні Керівної ради Супутникового центру ЄС (SatCen), що розташований та базі Турихон у передмісті Мадрида.

«З моєї точки зору, Супутниковий центр ЄС є дуже важливим активом для наших інституцій та агентств, для країн-членів, для наших місій і операцій, він надає нам можливість критично важливого геополітичного аналізу. Він також надає нашим партнерам, таким як ОБСЄ, Україна, або (Місія) ООН в Лівії безцінні зображення того, що відбувається на землі», - сказав Високий представник ЄС.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більше 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Минулого тижня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але разом з цим, залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación