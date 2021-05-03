Зеленський переконаний, що між Україною і Польщею в майбутньому не буде історичних питань

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що у найближчому майбутньому між Україною та Польщею не буде історичних питань.

Про це він заявив під час спільного з Президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"...Я знаю, що в нас є деякі історичні питання, але я впевнений, що між нашими країнами в майбутньому, найближчому майбутньому, таких питань не буде, тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо", - підкреслив глава Української держави.

Він також подякував Дуді, який на зустрічі ще раз запевнив у підтримці й адвокації щодо членства України в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі.

"Для нас також це дуже важливий сигнал, і я вдячний за те, що завжди Польща на чолі з Президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконну анексію українського півострова Російською Федерацією", - зазначив Зеленський.

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За словами Президента, він вдячний за запрошення до Варшави до 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

"Для нас важливо бути присутніми сьогодні в Польщі на такому великому святі для польського народу і для всієї Європи. Я вас вітаю з цією річницею - 230 років Конституції 3 травня. Польща завжди підтримує Україну, український народ, особливо сьогодні, і тому я мав бути тут", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Фото: KPRP