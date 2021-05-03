Без інвестицій та торгівлі: Єнін назвав наслідки для РФ після визнання її спонсором тероризму

Визнати Росію державою, що фінансує тероризм, — одна з цілей України у відстоюванні своїх прав в міжнародних судах через агресію РФ на сході.

Про це у програмі "Неофициальный разговор" телеканалу "Дом" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Укрінформ.

"Ми були першою країною, яка подала позов до Міжнародного суду ООН в межах Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. І першою країною, проти якої подібний позов був поданий, виявилася саме Росія", — повідомив Єнін.

Він зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

"Таким чином він визнав, що ті факти, які ми привели, дійсно мають місце, і що в межах зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", — сказав заступник міністра.

Єнін нагадав, що однією зі складових позову є справа про збитий у 2014 році над окупованою частиною Донецької області малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І у зв'язку з цим російській стороні належить не просто на словах, а з доказами пояснити:

яким чином екіпаж установки "Бук", який належав 53-ій бригаді ППО російських збройних сил, перетнув кордон України та збив цивільний літак;

яким чином російська сторона розслідувала ці злочини;

чи є якісь кримінальні процеси, учасниками яких є військовослужбовці, керівництво цієї бригади;

"що робити з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, який давав прямі вказівки на направлення російських військових підрозділів і постачання зброї на Донбас, проводив операцію з тимчасової окупації Криму";

"що з розслідуванням щодо панів Зюганова і Жириновського, які у відкритих ефірах закликали до постачання зброї або комбатантів на територію конфліктів, на територію Одеської та Донецької областей".

"Що ми матимемо у фіналі? Мова йде не просто про будь-які фінансові компенсації. Ми говоримо про те, що російська сторона повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. А з терористами, як неодноразово заявляв сам Путін, розмов не ведеться. З ними не ведеться ніякий бізнес", — акцентував Єнін.

Якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати з санкцій, які на сьогодні діють відносно Ірану й низки інших держав.

"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступу до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", — резюмував Єнін.

Як повідомлялося, позов України проти Росії був поданий до Міжнародного суду ООН в січні 2017 року. Україна вимагає визнати дії Росії на Донбасі такими, що порушують Міжнародну конвенцію по боротьбі з фінансуванням тероризму, а в Криму — Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Стосовно Донбасу позов містить, зокрема, такі вимоги до Росії:

відмовитися від будь-якої підтримки збройних груп, які вчиняють акти тероризму в Україні;

вжити заходів для вивезення всього озброєння, яке раніше надано цим групам;

почати кримінальне переслідування осіб, причетних до фінансування тероризму, зокрема згадуються міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також російські політики Володимир Жириновський, Сергій Миронов і Геннадій Зюганов;

повністю компенсувати збитки, пов'язані з катастрофою MH17, а також всіма іншими терористичними актами.