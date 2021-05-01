«Слуги народу» запросять Степанова на засідання фракції 13 травня

Парламентська фракція "Слуга народу" запросить на своє засідання, заплановане на 13 травня, міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає кореспондент Укрінформу.

"У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова як міністра... Має бути політична відповідальність, тому що міністр - в першу чергу не менеджерська, а політична посада. І ми будемо приймати рішення на фракції", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не обговорює питання про відставку уряду чи окремих міністрів.

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Давид Арахамія раніше розповів, що фракція "СН" на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки Максима Степанова. Крім того, він анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді, однак депутат не уточнив персоналій.

28 квітня фракція "Голос" у Верховній Раді повідомила, що зібрала 150 підписів, необхідних для позачергового засідання парламенту, - для розгляду питання про відставку Максима Степанова.