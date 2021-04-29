Шмигаль обговорив з віцепрем’єром Польщі вакцинацію та реформу митниці

Регіональну безпеку, вакцинацію проти COVID-19 та розвиток прикордонної інфраструктури обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку, праці і технологій Республіки Польща Ярослав Говін.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Ми високо цінуємо непохитну позицію країн-членів ЄС та НАТО в контексті відновлення територіальної цілісності України», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Глава уряду України відзначив, що діалог між країнами останнім часом активно розвивається, і цю динаміку та змістовність контактів варто продовжувати.

Шмигаль подякував польській стороні за дієву підтримку, яку Україна відчула в умовах нещодавнього збільшення військової присутності Російської Федерації поблизу українських кодонів і в Криму.

Сторони також порушили питання вакцинації населення від COVID-19.

Очільник українського уряду подякував Польщі, яка в рамках ініціативи Європейської комісії висловила готовність надати Україні 1,2 мільйона доз вакцини.

«Розраховуємо на підтримку уряду Польщі в узгодженні механізму передачі вакцин для українців найближчим часом», — підкреслив він.

Прем’єр-міністр серед іншого зауважив, що Україна уважно спостерігає за впровадженням сертифікатів здоров’я у Європейському Союзі й готова долучатися до ініціативи задля підвищення мобільності населення.

Крім того, Шмигаль і Говін обговорили реформу української митниці та розвиток прикордонної інфраструктури. Прем’єр-міністр України відзначив, що суттєве збільшення пропускної спроможності на українсько-польському кордоні є невід’ємною частиною зміцнення двосторонніх відносин.

«Для нас дуже важлива взаємна співпраця в цьому напрямку, аби ми могли розвиватися, збільшувати товарообіг між країнами, знищувати контрабандні схеми й облаштувати якнайбільше сучасних пунктів пропуску. Це один із практичних кроків щодо розширення нашої співпраці. Пункти пропуску є дверима між нашими державами, тому поступ у цій сфері має вагоме значення», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також Шмигаль зауважив, що в контексті збільшення товарообігу між країнами постає питання польських дозволів для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

«З огляду на зростаючі обсяги нашої двосторонньої торгівлі, кількість автодозволів для України має бути не менше 200 тисяч. Це допоможе розкрити наш взаємний економічний потенціал та покращити динаміку торгівлі», — сказав він.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр України також відзначив важливість забезпечення гідних умов і захисту прав українських трудових мігрантів і студентів.

Фото: Урядовий портал