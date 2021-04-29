Кабмін поки не вносив до Ради пропозиції про кадрові перестановки в уряді – Разумков

Станом на сьогодні до парламенту не надходило пропозицій від Кабінету Міністрів щодо кадрових перестановок в уряді.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні пропозицій не надходило. Ви знаєте ініціативи щодо підписів - збиралися підписи і за Степанова, і по інших колегах з уряду (ініціативи щодо їх відставки, - ред.). Також були зареєстровані відповідні постанови. Але наскільки мені відомо, найближчим часом великої підтримки в залі поки що немає", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що фракція "СН" на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Крім того, Арахамія анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді. Однак депутат не уточнив, кого це може стосуватися.