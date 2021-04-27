Разумков відкрив друге позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив друге позачергове засідання парламенту.

В залі зареєструвалися 320 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Друге позачергове засідання Верховної Ради України / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

"Позачергове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, розпорядження про скликання позачергового засідання Разумков підписав 26 квітня.

Порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд 13 питань.

Зокрема, депутати розглянуть у другому читанні президентський законопроєкт №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", який передбачає процедуру заочного кримінального переслідування.

Крім того, депутати мають намір розглянути законопроєкт №5304 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

Для включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано проєкт закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

У першому читанні передбачено розгляд проєкту закону №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

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Як повідомляв Укрінформ, на пленарному засіданні Верховної Ради депутати розглянули 2884 поправок з 3128 до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

О 16.00 відбулося перше позачергове засідання парламенту. За його результатами депутати ухвалили постанову №5299 "Про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері".