Депутата Гончаренка позбавили слова у ПАРЄ на три місяці через скаргу російської делегації

Члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка (фракція "Європейська Солідарність") піддали дисциплінарним санкціям у ПАРЄ через скаргу голови російської делегації депутата Держдуми РФ Петра Толстого - позбавили слова в ПАРЄ на три місяці.

Про це народний депутат Гончаренко повідомив у Фейсбуці, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії», - написав Гончаренко.

Йдеться про ситуацію, коли Толстой поскаржився у січні до регламентного комітету ПАРЄ на виступ народного депутата під час зимової сесії у січні. Гончаренко тоді вчергове піддав жорсткій критиці агресивну політику Росії, яку беззастережно підтримують і просувають у Парламентській асамблеї російські депутати.

Окрім цього, нагадав Гончаренко, під час весняної сесії дисциплінарну процедуру проти нього порушив президент ПАРЄ Рік Дамс.

Бельгійський сенатор не дозволив парламентарію продемонструвати у залі засідань під час дебатів український національний прапор, доставлений із зони проведення Операції об'єднаних сил на сході України.

Президент ПАРЄ перервав виступ Гончаренка, а стюарди виконали вимогу запобігти демонстрації прапора.

Народний депутат повідомив, що скаргу Дамса на нього регламентний комітет розгляне у червні.