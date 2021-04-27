Українська делегація була однією із найактивніших на квітневий сесії ПАРЄ - Мезенцева

Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи була однією із найактивніших під час квітневої сесії асамблеї.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосила голова делегація Марія Мезенцева під час брифінгу у Верховній Раді.

"Наша делегація була однією з найактивніших, про що каже статистика. Виступили максимальну кількість разів серед усіх делегацій за наступними напрямками: збереження національних меншин у Європі. Тут ми відстояли правку, яка стосувалася кримських татар, що дуже роздратувало представників Російської Федерації", - сказала Мезенцева.

Крім того, за словами депутата, українська делегація виступала щодо бачення асамблеї стратегічних пріоритетів Ради Європи, "ковідних паспортів" і сертифікації, звертала увагу на активні й потенційні порушення, боротьбу з фіскальною несправедливістю і оподаткування цифрової економіки, а також дискримінацію осіб із хронічними і тривалими захворюваннями.

Крім того, зауважила Мезенцева, делегація ВР не стояла осторонь процесів у Білорусі, кейсу стосовно російського опозиціонера Олексія Навального, порушення прав людини політичних в'язнів, людей, які незаконно утримуються на окупованих територіях, у Російській Федерації, українських бранців Кремля.

"Те саме ми донесли високій уповноваженій із прав людини Дуні Міятович (Комісар Ради Європи з прав людини - ред.), з якою зустрічалися особисто, і щодо окупованих районів Донецької і Луганської областей, і щодо Криму. Вона обіцяла нам візит як мінімум до сходу України. Перетин на Кримський півострів для неї є дуже складним саме через створені умови Російською Федерацією", - розповіла Мезенцева.

Вона також розповіла про потенційне підтвердження долучення України до робочої групи Помпіду, яка намагається зменшити або побороти такі явища, як обіг наркотиків і наркоманію.

Мезенцева висловила переконання, що ця ініціатива може бути ратифікована в 2021 році.

Голова делегації нагадала, що впродовж сесії було зібрано підписи під декларацією щодо наявності поад 100 тисяч збройних формувань РФ на українсько-російському кордоні. Це підтримали такі країни: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Швеція, Грузія, Румунія, Іспанія, Ірландія та Мальта.

Мезенцева також зауважила, що саме українська делегація в ПАРЄ розпочала розвиток Кримської платформи на міжпарламентському рівні.

"Минулого тижня нам вдалося долучити, окрім наших стандартних партнерів з групи "Балтік +" і Туреччини, такі країни, як Італія і Молдова. Це, звісно, дуже дратує наших північних сусідів і делегацію РФ, яка не була присутня на теренах ПАРЄ цього разу. Ми бачимо навіть певних пранкерів, яких долучають для того, аби вивести нас із рівноваги, або заяви на офіційному сайті Думи РФ, які є абсолютно образливими. Але ми вищі за це все і будемо прямувати тим курсом, який визначений нашою державою, і захищати її інтереси в цьому непростому міжнародному об'єднанні", - підкреслила Мезенцева.

Як повідомлялося, 19-22 квітня у Страсбурзі пройшла весняна сесія ПАРЄ. Делегати працювали у гібридному режимі, тобто, могли бути присутніми фізично або голосувати дистанційно.