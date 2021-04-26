Зміни до закону про Кабмін повторно внесуть на розгляд уряду — Немчінов

Уряд найближчим часом розгляне проєкт закону про внесення змін до законів «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів», який внесе на розгляд Верховної Ради.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відбулося засідання Урядового комітету під головування віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, на якому ми розглянули зміни до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади». Це той майданчик, який дозволяє нам доопрацювати законопроєкти відповідно до бачення різних членів уряду. Маю надію, що найближчим часом він буде повторно винесений на засідання уряду та рекомендований до розгляду Верховною Радою», - сказав Немчінов.

Він нагадав про те, що минулого тижня уряд таки ухвалив зміни до регламенту Кабміну, які дозволять не тільки контролювати виконання рішень РНБО, а й унормує питання виконання стратегічних документів уряду, зокрема, пов’язаних із плануванням, структурою.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабміну 15 березня інформував про те, що в уряді напрацювали та розіслали на розгляд зацікавлених сторін законопроєкт про зміни до закону про Кабмін, аби після відповідного обговорення зробити висновки та згодом винести його на погодження уряду.

У понеділок, 12 квітня, Немчінов повідомив, що цей законопроєкт внесуть на погодження уряду вже на найближчому засіданні.

14 квітня цей проєкт закону про внесення змін до Законів «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів України» був у порядку денному чергового засідання Кабміну, але його не розглядали. У понеділок, 19 квітня, міністр пояснив це тим, що законопроєкт викликав чимало запитань в урядовців, тому було ухвалене рішення відправити його на доопрацювання.