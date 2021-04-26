Разумков заперечив причетність до тіньового продажу «Сумитеплоенерго»: Нехай перевіряють

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкинув свою причетність до тіньового продажу “Сумитеплоенерго”.

Про це він заявив на брифінгу у парламенті, коментуючи звернення, яке направив до Офісу генпрокурора народний депутат Андрій Деркач із вимогою перевірити причетність спікера до тіньового продажу “Сумитеплоенерго", передає кореспондент Укрінформу.

Голова ВР наголосив, що його причетності до цього точно немає.

“Можу прокоментувати: нехай перевіряють. Причетності точно немає. У пана Деркача, мабуть, з’явився додатковий час між санкціями, можна ще звернутися до Генеральної прокуратури, будь ласка”, - сказав Разумков.

Як повідомлялося, народний депутат Андрій Деркач у Телеграмі заявив, що звернувся до генерального прокурора з вимогою “перевірити факти незаконних дій при тіньовому продажу “Сумитеплоенерго” компанії “Укртепло” і можливу причетність до угоди Голови ВР Дмитра Разумкова”.

Міністерство фінансів США 10 вересня запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Окрім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.