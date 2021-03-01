Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 зрадників України
Як передає Укрінформ, текст указу №81/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті Президента України.
Згідно з указом, введено у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
26 лютого РНБО ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", Рада національної безпеки і оборони вирішила:
підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ряду фізичних осіб.
Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу: "Ми розглядали санкції відносно тих посадових осіб з офіцерського складу, які зрадили нашу країну. Було прийняте рішення відносно десятьох осіб".
За його словами, йдеться про ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та ексголову СБУ Олександра Якименка, Дениса Березовського (контрадмірал у минулому), Станіслава Шапортова (у минулому генерал-майор), Сергія Няньчура (у минулому генерал-майор), Юрія Котовського (у минулому генерал-майор), Сергія Ганжу (у минулому генерал-майор), Володимира Тоцького (у минулому генерал-майор), Сергія Єлісєєва (у минулому віцеадмірал), Дмитра Шакуро (у минулому контрадмірал).
"До них застосовано максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство", - наголосив секретар РНБО.
За словами Данілова, їх позбавляють усіх державних нагород і звань в Україні.