Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив запроваджені РНБО санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну.

Як передає Укрінформ, текст указу №81/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті Президента України.

Згідно з указом, введено у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

26 лютого РНБО ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", Рада національної безпеки і оборони вирішила:

підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ряду фізичних осіб.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу: "Ми розглядали санкції відносно тих посадових осіб з офіцерського складу, які зрадили нашу країну. Було прийняте рішення відносно десятьох осіб".

За його словами, йдеться про ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та ексголову СБУ Олександра Якименка, Дениса Березовського (контрадмірал у минулому), Станіслава Шапортова (у минулому генерал-майор), Сергія Няньчура (у минулому генерал-майор), Юрія Котовського (у минулому генерал-майор), Сергія Ганжу (у минулому генерал-майор), Володимира Тоцького (у минулому генерал-майор), Сергія Єлісєєва (у минулому віцеадмірал), Дмитра Шакуро (у минулому контрадмірал).

"До них застосовано максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство", - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, їх позбавляють усіх державних нагород і звань в Україні.