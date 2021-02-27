Данілов розповів, про що буде наступне засідання РНБО

Під час наступного засідання Ради національної безпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, які мають пояснити, де "повисли" і чому роками не закриваються справи щодо дезертирства і держзради.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в програмі "Свобода слова" Савіка Шустера, передає Укрінформ з посиланням на Ліга.Новини.

Правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не закриті справи, що стосуються дезертирства і держзради, що відбулися після початку агресії Росії проти України.

"Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін знаходяться в якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству - чому за шість-сім років немає крапки в цих справах", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо: попередні засідання РНБО завершилися введенням санкцій. Перше - санкціями проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та каналів Медведчука, друга - проти самого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення. Третє - проти посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.