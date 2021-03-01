Відновлення конкурсів на держслужбу: Немчінов назвав позитивні моменти

Закон про внесення змін до законодавства з питань державної служби після набуття чинності дозволить не тільки відновити конкурси на посади держслужби, а й дасть можливість держслужбовцям планувати свою кар'єру та реалізовувати свої професійні навички.

Таку думку висловив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у тижневому огляді новин у сфері реформування державного управління, оприлюдненого на Ютюбі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз це дасть можливість сформувати державну службу як якісний потенціал, де люди зможуть формувати свою кар'єру, планувати її та розраховувати на те, що вони будуть реалізовувати там свої професійні навички», - сказав Немчінов.

За його словами, позитивним є те, що з одного боку скасовано ст. 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів. А з іншого - держслужбовці категорії Б і В, які проходять службу у місцевих держави адміністраціях, у територіальних підрозділах, так само пройдуть конкурсний відбір. І відбудеться таким чином повноцінні відновлення конкурсної процедури.

Загалом, зазначив міністр Кабміну, у сфері державного управління відбуваються динамічні процеси.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» (№4531).

Водночас Президент Володимир Зеленський 18 лютого ветував цей закон і направив у Раду свої пропозиції до нього.

На позачерговому засіданні 23 лютого парламент врахував пропозиції Президента до закону щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, скасувавши обмеження повноважень для в.о. міністра.