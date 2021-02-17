Україна зможе використати досвід Словаччини із перепису населення - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов не виключає, що Україна згодом зможе врахувати та використати досвід Словаччини щодо перепису населення, коли готуватиме свій.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що ми зможемо надалі використати досвід Словаччини в Україні, але не треба казати, що це повністю електронний перепис, це комбінований перепис із використанням цифрових технологій", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що уряд на засіданні погодив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" і найближчим часом внесе його на розгляд Верховної Ради. Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення. Документом передбачається внесення змін до законів України "Про державну статистику" й "Про Всеукраїнський перепис населення".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов заявляв, що Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

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Перепис населення у Словаччині триватиме з 15 лютого до 31 березня 2021 року. ЗМІ повідомляли про те, що цього разу вперше в історії перепис населення у Словаччині відбувається в електронному форматі, громадяни заповнюють формуляр самостійно. Форму за дітей віком до 18 років заповнюють батьки чи їхні повноважні представники.