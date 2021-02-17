Україна зможе використати досвід Словаччини із перепису населення - Немчінов
Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що ми зможемо надалі використати досвід Словаччини в Україні, але не треба казати, що це повністю електронний перепис, це комбінований перепис із використанням цифрових технологій", - сказав Немчінов.
Він нагадав, що уряд на засіданні погодив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" і найближчим часом внесе його на розгляд Верховної Ради. Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення. Документом передбачається внесення змін до законів України "Про державну статистику" й "Про Всеукраїнський перепис населення".
Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов заявляв, що Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.
Перепис населення у Словаччині триватиме з 15 лютого до 31 березня 2021 року. ЗМІ повідомляли про те, що цього разу вперше в історії перепис населення у Словаччині відбувається в електронному форматі, громадяни заповнюють формуляр самостійно. Форму за дітей віком до 18 років заповнюють батьки чи їхні повноважні представники.