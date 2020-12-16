Одеська область хоче провести «пілотний» перепис населення

Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький ініціював проведення перепису населення в області, для чого звернеться до Кабміну з пропозицією - надати регіональному проєкту статусу «пілотного» для подальшого використання набутого досвіду на всій території України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про цю ініціативу, оприлюднену Гриневецьким під час робочої зустріч з директором Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, повідомляє пресслужба ОДА.

"Сергій Гриневецький зустрівся з провідним науковцем, академіком НАН України Еллою Лібановою, щоб обговорити розв'язання проблеми, яка останнім часом набула актуального значення, а саме - необхідність проведення регіонального перепису населення", - йдеться у повідомленні.

На думку очільника ОДА, перепис необхідний для підвищення ефективності роботи в регіоні: дослідження покаже, як "демографічні, економічні та міграційні процеси вплинули на кількісний та якісний склад населення". Адже переписи населення, згідно з принципами ООН, є унікальним джерелом соціально-демографічних даних, які дозволяють отримати найдетальнішу інформацію щодо різноманітних характеристик населення.

За результатами робочої зустрічі вирішено: ініціювати проведення регіонального перепису населення з наданням проєкту статусу «пілотного» - для подальшого використання набутого досвіду на всій території України. Поставлено відповідні завдання керівникам структурних підрозділів ОДА.

З огляду на актуальність інформації щодо демографічних змін, яку можна отримати за результатами перепису, очільник ОДА вирішив направити офіційне звернення до Кабміну з метою фінансової підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов повідомляв, що розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

У січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.