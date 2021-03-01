Окупація Криму і Донбасу: СБУ відкрила майже 23 тисячі справ за злочини проти України

Слідчі СБУ відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час окупації Криму та частини Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

"СБУ понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації", - інформує пресцентр.

Як повідомлялося, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України, мотивуючи це "захистом прав російськомовних громадян".

Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з’явилися перші "зелені чоловічки".