Врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з виборів – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з політичних питань, спершу треба вирішити безпекові і питання контролю над кордоном.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук заявив у інтерв’ю DW.

«На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і нормандського форматів ми не зможемо домогтися будь-яких успіхів у війні на Донбасі. Ось, візьміть комплекс заходів. Ті, які затверджені й схвалені Радою Безпеки ООН. 9-й пункт - спочатку вибори, потім безпека і кордони. Але ж ми дорослі люди. Є війна. Чи можна в цей час провести вибори? Ну як? Туди приїхати? Вони стріляють. От таких пунктів там чимало. Треба змінити. Спочатку треба безпекове питання вирішити. Вирішити питання кордону, щоб ніхто туди не лазив, як до себе за паркан. А тоді вирішувати політичні питання. Тобто не можна починати з політичних питань», - сказав Кравчук.

Він також зауважив, що, на його думку, перемовини у нормандському форматі були б ефективнішими, якби до них долучилися США.

У цьому контексті перший президент нагадав, що перші такі зустрічі починалися в Женеві, де серед присутніх був держсекретар США.

На думку Кравчука, перемовини в нормандському форматі можна проводити в Женеві або Парижі, а мінські потрібно перенести.

«Не можна проводити (перемовини – ред.) у країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. Країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс. Воно не стикується. Обрати інше місце для перемовин», - зазначив Кравчук.

Як повідомлялося, 17 лютого відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.